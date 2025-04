Saelemaekers, permanenza a Roma incerta: su di lui anche la Fiorentina

Il Corriere dello Sport parla del futuro di Alexis Saelemaekers: a oggi il belga è una pedina preziosissima nello scacchiere tattico della Roma e contro la Juventus avrebbe con ogni probabilità giocato dal primo minuto: Celik tra i tre dietro, il belga a destra a tutta fascia. Poi c’è anche il futuro extra-campo da mettere nero su bianco. Saelemaekers a Roma sta bene, si sussurra che, come a Bologna, abbia comprato casa, un po’ per investimento e un po’ perché gli piacerebbe restare. Il suo cartellino è di proprietà del Milan che, come la Roma, non ha certezze sulla guida tecnica del prossimo anno. E questo conta tanto, tantissimo. Ci sono poi vari club alla finestra, pronti a monitorare la situazione ed eventualmente approfittarne, scrive il Corriere: in Italia la Fiorentina, poi squadre di Premier e Bundesliga dove il suo agente, lo stesso di Calhanoglu, ha ottimi rapporti.

Il Corriere lo ribadisce: la priorità per Alexis, 26 anni a giugno e quindi nel pieno della maturità calcistica, è restare alla Roma. La continuità di quest’anno, mai avuta in carriera, gli ha permesso di riprendersi la nazionale belga ed è per questo che il suo agente nelle scorse settimane ha già incontrato Ghisolfi. La riunione è servita a poco perché i fattori in ballo sono troppi, ma la volontà sarebbe quella di proseguire insieme. Tutto dipenderà dai nuovi allenatori (Roma e Milan) e anche da quello che la società rossonera vorrà fare con Tammy Abraham. Se a Milano rispettassero la stretta di mano della scorsa estate, Alexis resterebbe certamente a Trigoria. O a titolo definitivo (per meno di 10 milioni, circa 7 più bonus) oppure di nuovo in prestito ma, stavolta, con obbligo legato alle partite giocate.