Sabiri e l'esordio in viola arrivato solo oggi. Dal marocchino a tanti altri, serata di debutti a Presov

Quella di Presov è stata una serata di debutti per alcuni giocatori della Fiorentina. La prima della stagione ha infatti segnato l'esordio in maglia viola anche per diversi elementi agli ordini di Pioli, col caso più curioso che riguarda Abdelhamid Sabiri: il marocchino, tornato a vestire il giglio sul petto dopo due anni, ha infatti debuttato solo oggi con la casacca viola, nonostante sia stato acquistato nell'ormai lontano gennaio 2023.

Oltre all'ex Sampdoria, hanno fatto oggi il proprio esordio con la Fiorentina anche Mattia Viti e Jacopo Fazzini, tifosi viola fin da piccoli, ma anche Edin Dzeko e Simon Sohm, altri acquisti di questa campagna trasferimenti estiva.