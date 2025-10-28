FirenzeViola Sabiri dallo spezzone col Bologna al forfait: ecco perché

Abdelhamid Sabiri in poche ore passa dallo spezzone di gara con il Bologna (a sorpresa) all'assenza dall'elenco dei convocati per la gara contro l'Inter. Secondo quanto raccolto, l'assenza è dovuta ad una contusione rimediata proprio nella partita di due giorni fa al Franchi. Tra l'altro proprio oggi il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, lo ha scagionato dalla macchia del presunto rigore su Bernardeschi: per Rocchi infatti non era rigore.