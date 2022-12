S. ESPOSITO, Avrei preso Milik. Jovic e Cabral...

L'ex calciatore della Fiorentina Ciccio Esposito ha parlato dall'evento "Col viola nel cuore", ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it. Queste le sue parole: "Con la Fiorentina e miei ex compagni abbiamo fatto la storia. Noi per fortuna abbiamo vinto però per fortuna noi siamo cresciuti nella Fiorentina, ed è stata una bella soddisfazione vincere ed essere cresciuti nel vivaio. Ai Mondiali mi sto annoiando, non è possibile vedere che si gioca sempre indietro, nessuno punta l'uomo. Bisognerebbe rifondare i settori giovanili: purtroppo il business sta rovinando un po' tutto".

Sul Viola Park: "Spero sia un mezzo per portare ciò che al momento andrebbe rifondato. Però il presidente dovrebbe circondarsi di persone di calcio, no gente improvvisata. Se vuoi un risultato devi pagare gli ex giocatori che insegnerebbero calcio ai più giovani".

Sulla Fiorentina attuale: "Mi piace a tratti. Ha dei vuoti, è discontinua. Manca qualcosa davanti però in generale mi piace come squadra".

Sulla ripresa del campionato: "Bisogna vedere come tornano i giocatori dal Mondiale. Tra chi sarà deluso, chi si è infortunato, chi è stato eliminato".

Sul terzo scudetto viola: "Me lo auguro perché la Fiorentina se lo meriterebbe. Non è possibile passare 50 anni senza vincere nulla".

Sugli attaccanti viola: "Io manderei in prestito Cabral. Jovic mi sembra venuto a Firenze in villeggiatura, non mi è mai piaciuto il suo atteggiamento. Però c'è da dire che è un gran bel giocatore. Io avrei preso Milik".