ROSSI, Fase 2? Un nuovo focolaio finirebbe in estate

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha parlato della situazione legata al coronavirus nel territorio toscano: “Sento su di me il senso di responsabilità di guidare un’intera regione. Più autonomia alle regioni nella fase due? Bisogna trovare un giusto equilibrio, serve che sui territori ci siano delle persone che prendano delle decisioni. È certamente un’ipotesi che alcune regioni possano riaprire prima ma ci vuole gradualità, bisogna sia sia data priorità ai settori produttivi ed essenziali, in particolare a coloro che stanno nell’ambito della competizione internazionale. Tutti d’un colpo gli esercizi non possono essere aperti. Bisogna continuare ad evitare gli assembramenti. Se si parte male con le riaperture e c’è un rigurgito di un focolaio c’è il rischio che non se ne cavi le gambe prima dell’estate. La scelta di riaprire le attività è centralizzata. Ci sono delle norme da seguire, come l’uso delle mascherine, la misurazione della febbre, la distanza di 1,8 metri e altre cose. La consegna delle mascherine? Abbiamo voluto darle e far scattare l’obbligo di indossarle. Portare la mascherina è uno strumento di prevenzione in più che si aggiunge alla distanza sociale: è giusto che la sanità le distribuisca gratuitamente”.