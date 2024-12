ROMANO, Viola sulla stella del Botafogo L. Henrique

FirenzeViola.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

Nome nuovo per il mercato della Fiorentina, stavolta dal Sudamerica. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la società viola avrebbe inviato una prima offerta per aprire le trattative che portano alla stella del Botafogo Luiz Henrique. La trattativa viene definita difficile ma vede i viola interessati fortemente al classe 2001 brasiliano, che gioca prevalentemente come esterno offensivo destro e che ha un contratto con il Botafogo che scade nel dicembre 2028. La valutazione che viene fatta del calciatore - secondo i portali specializzati - è di 22 milioni di euro.