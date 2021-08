ROMA-ACF, Da martedì vendita libera dei biglietti

La Roma ha comunicato come si svolgerà la vendita dei biglietti per la prima partita di campionato, all'Olimpico contro la Fiorentina. La prelazione per gli abbonati avrà inizio alle ore 11 di lunedì 16. Da martedì 17, alle 11:15, partirà anche la vendita libera, con un massimo di 4 biglietti acquistabili per transazione. I prezzi per il settore ospiti è di 30 euro, tribuna tevere da 45 a 60 e tribuna Monte Mario 70 euro. I biglietti in vendita dovrebbero essere circa 30mila, per l'ingresso serve - come in tutti gli stadi - il green pass.