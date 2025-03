Rocco Commisso presente a Viareggio per la finale insieme alla dirigenza

La dirigenza della Fiorentina presente allo stadio dei "Pini" di Viareggio per la finale della Viareggio Cup. Il presidente viola, Rocco Commisso, assieme alla moglie Catherine, al direttore sportivo Daniele Pradè e al direttore generale Alessandro Ferrari, seguirà da vicino la sfida col Genoa Under 18. Queste le immagini raccolte da FirenzeViola.it in Versilia: