RIBERY, Anche lui esulta per la vittoria con la Samp

Anche Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, si è unito ai festeggiamenti viola dopo la cinquina in casa della Sampdoria. Sul proprio profilo ufficiale di Twitter, infatti, il francese ha postato il video social del club che ritrae l'esultanza di oggi sotto la curva ospiti, accompagnandolo con la didascalia fatta da emoticon di applausi, cuori viola e l'hashtag: "#ForzaViola". In attesa di tornare in campo, Ribery è più vicino che mai al gruppo.