REPUBBLICA, Sempre più giù. Obiettivo salvezza

L'edizione odierna di Repubblica sottolinea come alla Fiorentina la vittoria manchi da un mese, e il gol da 400 minuti. La priorità è quella di fare 40 punti il prima possibile: poteva sembrare riduttivo, invece è tutto vero. La Fiorentina perde 2-0 a Milano e sprofonda in classifica. La vittoria di Udine poteva essere la classica svolta della stagione, gli errori difensivi hanno vanificato ogni possibilità di fare risultato. L’obiettivo indicato è la salvezza, un orizzonte che in questi casi può anche richiamare tutte le componenti del gruppo ( proprietà, dirigenza, staff e giocatori) a stringersi e non smarrirsi chissà dove. Tutti compatti, c’è poco da scherzare