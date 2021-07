REPUBBLICA, Il sogno di Commisso è Papu Gomez

Dopo l'addio all'Atalanta, l'approdo al Siviglia e la vittoria della Copa America, il Papu Gomez avrebbe stregato Rocco Commisso. Tuttavia, secondo quanto riportato da repubblica.it, L'ex capitano degli orobici si trova bene a Siviglia e per Monchi non è sul mercato. La Fiorentina continua, invece, a seguire Stefano Sensi: per l'Inter è sul mercato, ma Simone Inzaghi vorrebbe lavorare con il centrocampista. Pobega è la richiesta di Italiano ma il Milan, proprietario del cartellino, potrebbe offrirgli una chance.