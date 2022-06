REGINALDO, Igor resti in viola. Dodo ok per Italiano

L'ex giocatore della Fiorentina Reginaldo Ferreira da Silva ha parlato così della Fiorentina: "Due mesi fa avevo detto che la Fiorentina avrebbe fatto benissimo con Italiano e potevano arrivare tranquillamente in Europa. Sono contento che la Fiorentina sia tornata in Europa, e se continuano a lavorare così possono arrivare più in alto. Non bisogna strafare, ma l'obiettivo deve essere cercare di confermare i giocatori che ci sono adesso e dare una continuità nel lavoro. Non devi stravolgere, è fondamentale questo per migliorare".

Su Cabral: "Quando è arrivato aveva il peso di sostituire Vlahovic, l'ho visto giocare e lui a volte ha cercato di prendere troppa responsabilità nel gioco della squadra e ha dimenticato il ruolo del centravanti che è quello di fare gol. Però secondo me può sicuramente migliorare".

Su Igor: "Ha fatto benissimo, infatti tante squadre lo vogliono. Secondo me se rimane a Firenze può fare ancora tanto bene, però deve rimanere per confermare quello che ha fatto quest'anno".

Su Dodo dello Shakhtar: "Lo conosco, lo avevo visto in Brasile. E' un tipo di giocatore che può fare benissimo nel gioco di Italiano. Può essere un acquisto importante, poi adattarsi non è mai facile. Vedi anche i giocatori brasiliani che sono arrivati in Italia di recente, io lo so bene dato che è venti anni che gioco in Italia".