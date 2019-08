RAPHINHA, Sporting vuole 30 milioni ma i viola...

Suso, Berardi, Politano, De Paul e non solo... Come raccontato nei giorni scorsi c'è anche un'intrigante pista estera per il nuovo esterno d'attacco della Fiorentina: Raphinha, brasiliano classe 1996 dello Sporting CP. Secondo quanto raccolto in Portogallo da FirenzeViola.it, i biancoverdi avrebbero rifiutato però la prima offerta dei viola per il loro talentoso attaccante, tassato almeno 30 milioni di euro. I gigliati, così come il Rennes, si sono fermati al momento intorno ai 15-16 milioni trovando un secco rifiuto. Per prendere Raphinha servirà dunque un ulteriore sforzo economico, che Pradè sembra avere comunque tutta l'intenzione di fare per avvicinarsi almeno parzialmente alle richieste dei Leões. Scartato ad oggi, sempre secondo quanto filtra dalla capitale lusitana, l'inserimento di Giovanni Simeone nella trattativa: l'argentino è fuori dai piani dello Sporting.