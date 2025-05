Ranieri racconta: "Chiesi Bove a Mourinho per il Cagliari ma mi disse di no"

Prima dell'ultima partita casalinga della Roma contro il Milan, il tecnico Claudio Ranieri ha parlato di vari temi, facendo anche gli auguri a Edoardo Bove che oggi compie 23 anni: "Devo mandargli un messaggio per gli auguri… Lo chiesi a José (Mourinho, ndr) - racconta Ranieri - e lui mi disse di no, per questo non venne a Cagliari. Non lo conosco personalmente, ma è un ragazzo meraviglioso e basta poco per capire l'intelligenza di un uomo".

Sul prossimo futuro della Roma, il tecnico che in estate diventerà dirigente ha parlato così: "Abbiamo due aperture di mercato dove saremo "ristretti", cercheremo di sbagliare il meno possibile. E poi vedremo. Non sempre vince la più forte, ma chi riesce a costruire qualcosa. Abbiamo giocato lunedì contro una squadra che è stata costruita in 9 anni e ce la siamo giocata a viso aperto. Piano piano costruiremo una squadra che sia un orgoglio per i tifosi. Voglio arrivare in Europa perché ripenso a dove siamo partiti e poi penserò a quanto vale per la società".

Sulle polemiche arbitrali ha aggiunto: "Resto della mia idea, parlo di uniformità di intenti e del protocollo VAR. Non discuto rigore o non rigore. Discuto quando è chiaro ed evidente, perché quello che è successo a noi è successo anche in altre occasioni, in Italia e Champions League, ed il VAR non è intervenuto. Tutto qua, solo per conoscenza".