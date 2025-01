RANIERI, Non siamo l'unico blocco delle 8 vittorie di fila

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Luca Ranieri, capitano dei viola, dopo il ko della Fiorentina a Monza parla così a Dazn: "Oggi siamo arrivati carichi, volevamo la vittoria per tutti. Purtroppo così non è stato, c'è tanta delusione. Prima del loro gol eravamo anche messi bene in campo, poi dopo i gol siamo calati. C'è rammarico, da domani dobbiamo ripartire come nel periodo delle otto vittorie di fila".

La manovra vostra era lenta. C'è qualcosa nella vostra testa?

"Eravamo un po' fermi, in primis noi difensori. Abbiamo rischiato poco, ci stava qualche filtrante in più. Dispiace, pensavamo veramente di vincere. C'era poca profondità, dovevamo muoverci di più, bisogna tornare come nelle otto vittorie di fila: eravamo un unico blocco. Oggi facciamo una rincorsa in meno, che in quel periodo tutti facevano".

E cosa c'è di diverso ora?

"È difficile dirlo. Qualcosa non va, ma sono certo che ognuno di noi dà sempre il massimo. Le vittorie non stanno arrivando, ora bisogna fare sempre una corsa in più e crederci di più".