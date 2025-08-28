Dagli inviati Radio FirenzeViola incontra gli "Scoglio-nati Viola": ecco le immagini

vedi letture

Radio FirenzeViola ha avuto l'opportunità di visitare il Viola Club “Scoglio-nati Viola” di Portoferraio, un luogo che, tradizionalmente, è sede di tifoserie di altre squadre ma che oggi è anche un caldo rifugio per gli appassionati della Fiorentina. Il nostro Andrea Giannattasio ha incontrato i rappresentanti del club elbano: il presidente Fausto Tagliabracci, il vicepresidente Luigi Ricci e i consiglieri Roberto Ticchioni e Mauro Mettini, tutti uniti dalla stessa grande passione per i colori viola. La visita è stata un'occasione per condividere esperienze, opinioni e, soprattutto, il fervore che accomuna i tifosi della Fiorentina in ogni angolo d’Italia.

Questa visita ha messo in luce come l'amore per la Fiorentina non conosca limiti geografici. Nonostante l'Isola d'Elba sia spesso considerata una “terra di conquista” da parte di tifosi di altre squadre, il Viola Club Scoglio-nati Viola è la testimonianza vivente di come il tifo per la Fiorentina sia radicato anche in luoghi lontani da Firenze e provincia. Qui, la passione per la squadra non solo resiste, ma cresce con la stessa intensità che si trova nei cuori dei tifosi fiorentini in città.

Questa visita ha anche rappresentato un’opportunità per i membri del club di discutere delle prossime iniziative e degli eventi futuri, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra il club e i tifosi, creando un ambiente di supporto e comunità che va ben oltre la distanza. Radio FirenzeViola è felice di aver avuto l'occasione di far conoscere la realtà di questo splendido gruppo di tifosi e di come, nonostante le difficoltà, l’amore per la Fiorentina sappia sempre trovare una via per fiorire, anche nelle isole più lontane.