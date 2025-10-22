Punte a secco in campionato: Piccoli e Dzeko ci riprovano in Europa

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sulle prestazioni in attacco della Fiorentina. I numeri dei giocatori offensivi gigliati, compresi quindi anche Gudmundsson e Fazzini, davanti alla porta sono bassissimi. In campionato l'unico ad aver segnato, realizzando tra l'altro una sola rete contro la Roma, è stato Kean. E pensare che in estate la Fiorentina ha investito moltissimo sul reparto offensivo. Ha rinnovato al doppio dello stipendio Moise Kean, ha acquistato Piccoli (25 milioni +2), Dzeko e Fazzini (10 milioni) e ha riscattato Gudmundsson (13 milioni). Insomma, un parco attaccanti che almeno sulla carta era considerato tra i migliori in Serie A. La causa dei pochi gol delle punte potrebbe essere riscontrata anche nel gioco della Fiorentina, spesso orizzontale invece che verticale e meno arrembante sulle fasce rispetto alla passata stagione.

Se in campionato sono fermi a quota zero reti, Piccoli e Dzeko si sono invece sbloccati entrambi in Europa. L'ex Cagliari ha risposto presente al Franchi contro il Sigma Olomouc mentre il bosniaco è risultato decisivo nella gara di ritorno del preliminare contro il Polyssia. Domani pomeriggio, visto il probabile turno di riposo per Kean, dovrebbe giocare dal primo minuto Piccoli. Scalpita però anche Dzeko. Entrambi con l'obiettivo di riuscire a tornare al gol in Europa.