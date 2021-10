PRUZZO, Che pressione su DV. Ricky: il contratto...

L'ex attaccante viola Roberto Pruzzo, ospite della trasmissione Zona Mista in onda su Rtv38, ha commentato le principali vicende d'attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue considerazioni in merito: "Saponara? Per come la penso io, nel calcio di oggi più di un anno di contratto non glielo farei, anche se è in scadenza. Basta vedere quelle che sono state le sue presenze in questi anni. Da un punto di vista delle prestazioni non si discute, ma il problema di Saponara è sempre stata la continuità. Aspetterei di vedere la sua evoluzione nei prossimi mesi. Vlahovic? ll rigore lasciato mi fa capire che la pressione attorno a lui è diventata tanta. In certi momenti ci sta di dire: "Non me la sento", lui ieri mi è parso avere molta paura. Una volta è successo anche a me in una semifinale di Coppa dei Campioni, allo stadio Olimpico: avevo la percezione che se non avessi segnato, dopo che avevo già fatto due gol, avrei rovinato la mia giornata..."