PROTOCOLLO, Ispettori federali ai centri sportivi

Con gli allenamenti individuali che diventeranno solo un po' collettivi - scrive La Gazzetta dello Sport - avrà luogo anche il monitoraggio della FIGC. Questo per via del giallo che si è presentato a Formello, centro sportivo della Lazio, in cui i biancocelesti hanno disputato partitelle senza potere. Ieri, infatti, a far visita al club capitolino sono arrivati gli ispettori federali per verificare il rispetto delle norme. La stessa cosa è accaduta al Napoli e alla Fiorentina.