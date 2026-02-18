Priorità salvezza, in Polonia con le seconde linee: davanti ecco Piccoli
Nello spazio dedicato alla Fiorentina la Gazzetta dello Sport è chiara: "Priorità Serie A, per l'Europa palla a Piccoli". Anticipando qualche possibile mossa di formazione di Paolo Vanoli, la rosea afferma che la necessità primaria è quella di salvarsi, per questo nella sfida in programma domani contro lo Jagiellonia, gara valida per il playoff d'andata di Conference League, il tecnico dei viola ha intenzione di risparmiare qualche big. Innanzitutto Moise Kean, che dovrebbe stare a riposo. Pronto per la coppa Roberto Piccoli.
Risparmiato, probabilmente, anche Nicolò Fagioli, con Rolando Mandragora (squalificato lunedì prossimo col Pisa) che farà gli straordinari. Per la partitissima contro i nerazzurri potrebbe essere a disposizione anche Daniele Rugani, ultimo acquisto del mercato invernale che ieri si è presentato. Insomma la trasferta in Polonia non è certo la priorità e rimane sullo sfondo.
