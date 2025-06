Priorità al centrocampo: la Fiorentina sogna Rios del Palmeiras

L'ultima settimana di giugno è all'insegna del cambiamento e della progettazione in casa Fiorentina. I viola sono pronti ad accogliere i due colpi a chilometro zero, Mattia Viti e Jacopo Fazzini, entrambi provenienti dall'Empoli (anche se il primo è di proprietà del Nizza), ma il mercato in entrata non si fermerà qui. Lo scrive il Corriere dello Sport: la volontà è quella di dare al futuro tecnico Stefano Pioli una rosa più o meno già strutturata per metà luglio, quando comincerà il ritiro.

E per questo, sul mercato, la priorità sarà adesso trovare un centrocampista utile al gioco di Pioli: il nome buono rimane sempre quello, Ismael Bennacer, l'ostacolo (a ora insormontabile, i 4 milioni di stipendio che gli ha garantito il Milan nell'ultima stagione) pure. Ecco quindi che si cercano strade alternative: una può portare a Richard Ríos, centrocampista colombiano del Palmeiras impegnato in questi giorni nel Mondiale per Club: classe 2000, schierato spesso sia da regista davanti alla difesa che da mezzala (all'occorrenza anche sulla trequarti) Rios, scrive il Corriere, fa gola a tanti e costa almeno 25 milioni.