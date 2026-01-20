Dagli inviati Primavera senza idee a Parma: i gialloblù si impongono 2-1. Viola ora 4^

Brutto ko per la Fiorentina Primavera che a Parma, nella seconda giornata del girone di ritorno, ha perso 2-1 in virtù di un doppietta di Mikolajewski messa a segno tra primo e secondo tempo. Una prestazione molto sotto tono quella della squadra di Galloppa, che priva di due titolari come Braschi e Balbo è andata sotto già all’11’ per una punizione del centravanti polacco dove però il portiere viola Fei non è stato impeccabile nel proteggere il primo palo. Nella ripresa i viola hanno provato ad alzare i giri del motore con gli ingressi di Bertolini e Angiolini ma l’inerzia del gioco non è cambiata, con la formazione di casa che al 79’ su una splendida azione di contropiede ha siglato il bis ancora con Mikolajewski.

Inutile nel finale il gol di Jallow in contropiede su assist di Maiorana. In virtù di questo ko, che ha fatto seguito al pareggio per 3-3 contro il Milan di venerdì scorso, la Fiorentina è scesa dal secondo al quarto posto in classifica, agganciata proprio dal Parma a quota 35 punti, e rischia di scivolare al quinto se oggi l’Inter batterà il Monza.