PRIMAVERA, Sconfitta a Cagliari, la classifica piange

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina Primavera regge un tempo poi si arrende al Cagliari, di misura, per 1-0. I viola nel primo tempo vanno vicinissimi al vantaggio con un palo di Braschi al 29' e un tiro di Vitolo al 45' ma in avvio di ripresa (49') un errore di Biagetti spiana la strada al gol di Vinciguerra che dribbla Vannucchi ed infila il pallone in rete. I cambi non portano i risultati sperati e il Cagliari ha sfiorato anche il raddoppio con Mutandwa. La classifica ora piange visto che i viola di Galloppa dopo quattro gare hanno raccolto solo un punto. Dietro c'è solo il Frosinone che però ha una partita in meno.