PRIMAVERA, Sconfitta 1-3 col Lecce. Bianco espulso

Brutta sconfitta per la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani, che nella partita contro il Lecce giocata alle ore 13 cede il passo ai salentini, capaci di imporsi col risultato di 1-3 allo stadio Bozzi. Già avanti i giallorossi nel primo tempo con Daka, il rigore di Corradini a inizio ripresa aveva ristabilito la parità, durata solamente un paio di minuti prima del nuovo vantaggio leccese firmato Burnete. Nel finale, con i viola in dieci per via dell'espulsione di Bianco per proteste, è arrivato anche il terzo centro firmato Berisha.