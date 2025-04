Primavera, Hellas Verona-Fiorentina: le formazioni ufficiali del match

Alle 13:00 la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa affronterà in trasferta il Verona per la 32° giornata di campionato. I viola hanno bisogno di tornare ad un successo che manca da oltre un mese, dalla vittoria in rimonta contro l'Atalanta del 19 febbraio. I gigliati hanno ottenuto un solo punto nelle ultime cinque partite e dal primo posto sono scesi in quinta posizione. Anche se sembra non essere a repentaglio la partecipazione alle finali scudetto anche quest'anno in programma al Viola Park. Dall'altra parte il Verona, settimo con 49 punti, è reduce da due successi consecutivi contro Lazio e Genoa. Di seguito le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Magro; Nwanege, Kurti, Nwachukwu; Agbonifo, Szimionas, Peci, Mogentale, De Battisti; Monticelli, Vermesan. A disposizione: Castagnini, Dalla Riva, Popovic, Garofalo, De Rossi, Scharner, Vapore, Stella, Albertini, Philippe, Barry. Allenatore: Paolo Sammarco

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Baroncelli, Elia, Scuderi; Harder, Keita; Puzzoli, Rubino, Caprini; Braschi. A disposizione: Vannucchi, Fei, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Ievoli, Deli, Kouadio, Baldo, Bertolini, Mazzeo. Allenatore: Daniele Galloppa

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (sez. Aia di Cuneo)

Assistenti: Glauco Zanellati (sez. Aia di Seregno) e Mattia Morotti (sez. Aia di Bergamo)