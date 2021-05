PRIMAVERA, Da oggi i viola sono in zona playout

In attesa della sfida di questa sera della prima squadra che potrebbe significare salvezza anticipata, arriva una pessima notizia per la Fiorentina Primavera che è ancora invischiata nella lotta per non retrocedere: nel recupero della 18a giornata infatti il Bologna ha battuto la Lazio per 2-1 a Casteldebole e dunque ha scavalcato la formazione di Aquilani in classifica. I viola - che nelle ultime cinque partite hanno ottenuto un solo punto, con quattro ko consecutivi (Cagliari, Empoli, Lazio e Genoa) per un totale di diciassette gol subiti e due soli realizzati - sono adesso in piena zona playout al quartultimo posto con 24 punti, mentre i rossoblù sono saliti a 25, all’ultimo posto valido per la salvezza diretta. Fiorini e compagni torneranno in campo sabato alle ore 13 nella difficilissima trasferta contro l’Inter. Finisse oggi il campionato (ma per fortuna dei viola, mancano ancora otto giornate), la Fiorentina giocherebbe gli spareggi per non retrocedere proprio contro la Lazio, terzultima a 19 punti.