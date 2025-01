PRIMAVERA, Che partita tra Fiorentina ed Empoli: 4-4

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita clamorosa andata in scena al Viola Park tra Fiorentina ed Empoli Primavera, sotto gli occhi di Raffaele Palladino che prima della partita contro il Napoli si è gustato un vero e proprio spettacolo nel campionato Primavera 1. Il primo tempo termina 2-1 per gli ospiti dopo la rete iniziale del viola Bertolini ribaltata da El Biache e Brayan prima di un errore dal dischetto di Tarantino per la Fiorentina.

Ma è nel secondo tempo che succede davvero di tutto: i ragazzi di Galloppa in un minuto ribaltano ulteriormente il risultato con Bertolini e Tarantino, poi su rigore per l'Empoli segna Popov e Ievoli realizza dopo poco il 4-3 per i viola. Al 69' la rete che fissa il punteggio su un rocambolesco 4-4, ancora ad opera di Brayan per l'Empoli che guadagna così un punto importante a Firenze e costringe i viola ad un altro stop che lascia la squadra di Galloppa al quarto posto momentaneo con 32 punti ma con Roma e Sassuolo - rispettivamente prima e seconda della classe - che devono ancora giocare il loro turno di campionato e sono a +4 e +2.