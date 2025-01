FOTO FV, Palladino segue la Fiorentina Primavera al VP

Fonte: dal Viola Park, Andrea Giannattasio

Per scacciare la tensione in vista della partita in programma alle ore 18 al Franchi contro il Napoli, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è al Viola Park per godersi e visionare i talenti della Primavera. Come mostra la foto di Firenzeviola.it, l'allenatore della prima squadra gigliata è infatti sugli spalti dello stadio Curva Fiesole dove i ragazzi di Galloppa sfidano l'Empoli per tornare in cima alla classifica del campionato Primavera 1.