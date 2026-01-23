Calciomercato Pressing di Lazio e Torino su Ranieri. Igor-viola: impossibile. Occhio a Maldini

Torna l'appuntamento di Radio FirenzeViola con il Chi si compra Flash per gli aggiornamenti di mercato riguardanti la Fiorentina. Guarda il video per tutte le novità qui riassunte.

Luca Ranieri è il giocatore più chiacchierato in uscita dalla Fiorentina in queste ore: il suo agente sta provando a portarlo via in questi giorni, con la Lazio che - ceduto Romagnoli - è sulle sue tracce. Occhio anche al Torino. In ogni caso non è certa la permanenza del classe '99. Per una cifra attorno ai 7-8 milioni potrebbe lasciare Firenze.

In ottica entrata, la difesa resta il reparto da rinforzare: Igor, di proprietà del Brighton ma in prestito al West Ham, è stato sondato ma da regolamento Fifa non può fare un secondo trasferimento avendo già giocato due gare con altrettanti club diversi.

Sempre per ciò che riguarda le uscite, va segnalato un sondaggio del Galatasaray per Dodo al quale però la Fiorentina ha già risposto di non essere disposta a valutare una partenza. La Roma intanto prepara l'ultimo assalto per Fortini: i giallorossi, fermi a 12 milioni nell'ultima proposta, potrebbero avvicinarsi ai 16 chiesti dai viola.

In attacco infine la Fiorentina continua a seguire Daniel Maldini e non è escluso che nelle prossime ore i viola tornino a dialogare con l'Atalanta per il figlio d'arte.