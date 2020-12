PRANDELLI, Chi pensa a se stesso può andare via

Cesare Prandelli ha un monito per tutti i giocatori, partendo dalla situazione di Cutrone che non gioca per scelta tecnica Lui deve avere pazienza ed aspettare la sua occasione, se pensa troppo a se stesso diventa più complicato. Ma se uno non è contento di rimanere alla Fiorentina per me può andare via: io però non ho messo da parte nessuno. Quando ho incontrato la squadra il primo giorno ho detto a tutti che voglio avere a che fare con uomini prima che con dei calciatori: chi pensa a se stesso, non può far parte della squadra ma non posso entrare nella testa dei calciatori. Io però non trattengo nessuno, anche se ho avuto la percezione che la squadra mi segua".