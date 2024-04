PRADÈ, Momento difficile ma ora conta solo giovedì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Un abbattuto Daniele Pradè parla così ai canali ufficiali della Fiorentina dopo il pareggio col Genoa: "Di fatto sono punti persi. Abbiamo preso gol su una nostra distrazione, poi l'abbiamo recuperata e abbiamo provato a vincerla poi in Serie A non è facile e l'abbiamo visto anche in altri risultati. L'arbitro? Era all'esordio e gli arbitri giovani vanno aiutati. Poi non ci sono stati episodi particolari Il calcio di rigore c'era, ora abbiamo due giorni per preparare una partita fondamentale, che dovremo giocare con intensità massimale. Il mister lo sa.

Purtroppo dopo un po' di tempo si comincia a sentire la stanchezza. Giovedì per noi deve essere una partita con l'acqua alla gola, dobbiamo cominciare a prepararla già da adesso, non da domani. Stiamo cercando di superare un momento difficile: sono considerazioni da fare anche queste. Le mie responsabilità? Mi sono sempre occupato della parte sportiva, certo poi Joe per me era tantissimo. Io cercherò sempre di fare il massimo per lui, per il presidente e per i tifosi. Credo di avere la dote di lavorare sempre e non mollare mai nulla. Ce la metterò ancora di più".