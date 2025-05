Intanto il Betis festeggia la qualificazione in Europa. E i tifosi suonano la carica in vista di Firenze

Sarà un Real Betis ancor più galvanizzato quello che arriverà nelle prossime ore a Firenze. Questo perché ieri, mentre la Fiorentina cadeva a Roma, la formazione di Manuel Pellegrini festeggiava la dodicesima vittoria nelle ultime quindici partite giocate: un 2-1 a Barcellona, sul campo dell'Espanyol, arrivato nel finale, con la rete di Lo Celso e un golasso alla Robben di Antony

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Betis Balompié (@realbetisbalompie), tutto in prossimità del 90' dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Roberto Fernandez. Tre punti di platino per i beticos, che con la vittoria in Catalunya certificano la quinta qualificazione europea consecutiva: sesti a 57 punti, a -1 dal quinto posto occupato dal Villarreal che vorrebbe dire Champions, i biancoverdi sono quantomeno sicuri di qualificarsi alla prossima Conference.

Una domenica di festa per tutto l'ambiente, come si può vedere dalla pagina social del club che, oltre a postare la notizia della qualificazione europea raggiunta, ha anche dato spazio ai festeggiamenti dello spogliatoio. Tanti cori, soprattutto quello riferito al "Ganar la copa", Fiorentina avvisata. L'entusiasmo beticos è durato fino a tarda notte, con la squadra che è stata accolta al rientro a Siviglia da centinaia di tifosi. Sembra quindi andare tutto bene ai prossimi euro rivali dei viola, che hanno fatto riposare diverse pedine importanti in vista della trasferta di Firenze (con l'Espanyol sono partiti dalla panchina Ezzalzouli, Bakambu, Fornals e Isco).