FirenzeViola

Polissya-Fiorentina 0-3, gol e cambio: Gudmundsson segna e lascia il campo a Dzeko

Polissya-Fiorentina 0-3, gol e cambio: Gudmundsson segna e lascia il campo a DzekoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:29Primo Piano
di Ludovico Mauro

Timbra anche Albert Gudmundsson a Presov. Dopo svariati tentativi andati a vuoto anche per mancanza di lucidità, l'ex Genoa mette la firma sullo 0-3 per la Fiorentina sul Polissya che sa di pietra tombale sulla qualificazione per gli ucraini. L'islandese va via in profondità e batte Kudryk in diagonale, trovando la gioia personale prima di lasciare il campo a Edin Dzeko.