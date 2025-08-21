Polissya-Fiorentina 0-2, Kean reagisce malamente e prende il rosso. Viola in dieci

FirenzeViola

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:47Primo Piano
di Ludovico Mauro

Grossa ingenuità di Moise Kean a pochi minuti dalla fine del primo tempo. L'attaccante viene strattonato a metà campo da un avversario e gli viene fischiato fallo a favore, ma c'è la reazione dell'ex Juve che viene sanzionato col rosso dall'arbitro. Grave disattenzione del centravanti che lascia i suoi in inferiorità numerica quando la partita era agli sgoccioli della prima frazione.