FirenzeViola
Polissya-Fiorentina 0-2, Kean reagisce malamente e prende il rosso. Viola in dieci
FirenzeViola.it
Grossa ingenuità di Moise Kean a pochi minuti dalla fine del primo tempo. L'attaccante viene strattonato a metà campo da un avversario e gli viene fischiato fallo a favore, ma c'è la reazione dell'ex Juve che viene sanzionato col rosso dall'arbitro. Grave disattenzione del centravanti che lascia i suoi in inferiorità numerica quando la partita era agli sgoccioli della prima frazione.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
4 Conference e mercato, la Fiorentina accelera. A Presov avanti col tridente mentre Piccoli è praticamente viola
Copertina
Lorenzo Di BenedettoTre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensore
Angelo GiorgettiSe Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikone
Mario TeneraniBeltran rifiuta tutto, cambio strategia. Ioannidis ma anche altro: ci vuole una punta. Intanto Mandragora, poi vediamo. Torna in pole Zortea, Fortini Cagliari o Toro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com