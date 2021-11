PODCAST FV, DV9 e la stima mai celata per Ibra

"Trova qualcuno che ti guardi come io guardo Ibrahimovic". Basterebbe questa frase per spiegare la stima di Dusan Vlahovic per Zlatan Ibrahimovic, 40enne che ancora sta decidendo al Milan. Il podcast di oggi di FirenzeViola.it parla del confronto tra i due attaccanti, che nonostante le 19 primavere di distanza si trovano ad affrontare una partita molto importante al Franchi da protagonisti. Come andrà a finire? E soprattutto: Vlahovic riuscirà a seguire le orme dell'idolo Ibrahimovic?

