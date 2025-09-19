Pioli, sale la pressione: la Fiorentina ai minimi, soltanto nel 2019-2020 un inizio peggiore
Il Corriere dello Sport analizza la situazione della Fiorentina, definendo la squadra di Pioli in affanno. Nell’era Commisso soltanto una volta si era partiti così piano, anche di più. Era la prima stagione dell’imprenditore italoamericano da proprietario del club, il 2019-2020. Sulla panchina siedeva Montella, tornato a Firenze ad aprile per via delle dimissioni di Pioli. I viola conquistarono un solo punto, perdendo con Napoli e Genoa e pareggiando con la Juventus.
I miglior inizi con Vincenzo Italiano in panchina, si legge sul quotidiano: nel 2021-2022 alla terza giornata la sua squadra aveva già 6 punti. Nel 2022-2023, prima stagione in Europa dopo un lustro, la Fiorentina ottenne 5 punti in tre giornate: sconfisse la Cremonese, poi pareggiò con l'Empoli e il Napoli. Finì il campionato all’ottavo posto. Nel 2023-2024 al terzo turno totalizzò 4 punti. Palladino iniziò con tre pareggi: Parma, Venezia e Monza. Concluse un'annata rocambolesca al sesto posto, il miglior risultato finora.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati