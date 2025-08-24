Pioli-Pisacane, sfida tra generazioni. La curiosità sul vice del Cagliari

All'Unipol Domus di Cagliari stasera si sfideranno il debuttante Fabio Pisacane, alla sua prima assoluta da allenatore in Serie A, e Stefano Pioli attualmente con 778 panchine all'attivo in carriera di cui oltre 500 in Serie A. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, comunque vada oggi sarà una giornata importante per entrambi.

Il fatto curioso che riporta la rosea è come il vice di Pisacane sia quel Giacomo Murelli che dal Parma al Milan è stato lo storico secondo di Pioli (anche a Firenze). I rapporti si sono chiusi quando il tecnico ha scelto di andare in Arabia Saudita, oggi si ritrovano da avversari.

Pioli si riaffaccia in quella serie A che gli mancava dopo aver preso i soldoni degli arabi. Ma un anno può bastare e dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, la dirigenza che opera al Viola Park non ha avuto alcun dubbio a puntare su di lui che a Firenze è amato e con i calciatori sa trovare un feeling immediato. A Firenze ora si respira un bellissimo clima.