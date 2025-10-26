Pioli nel pre partita di Fiorentina-Bologna: "Determinati e concentrati su oggi. Ecco perché Gud"

vedi letture

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato nel pre gara di Dazn. Queste le sue parole: "Stiamo cercando equilibrio. Dipenderà poi dai tempi e dalle scelte, siamo determinati, vogliamo sfruttare ogni singola gara per migliorare la nostra classifica".

Pensate alla gara di Conference? "No perché non è la prima gara che vinciamo in Europa. E' un nostro obiettivo e vogliamo arrivare fino in fondo. Oggi dobbiamo pensare al Bologna, ci dobbiamo solamente portare dietro delle cose positive. Concentrati solamente sulla gara di oggi, non dobbiamo pensare indietro o avanti".

Gudmundsson? "Conosciamo i nostri avversari, sono molto aggressivi. Con Moise attaccheremo la profondità. Gud starà tra le linee, conta tanto il suo movimento, e il momento in cui saranno serviti. Dobbiamo avere una squadra che sposta il baricentro".