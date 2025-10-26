Dagli inviati Pioli in sala stampa: "Prestazione dimostra che vogliamo uscire da questa fase"

vedi letture

Al termine del pirotecnico pareggio tra Fiorentina e Bologna, dalla sala stampa del Franchi ha preso la parola il tecnico viola Stefano Pioli. Ecco le sue parole: “Non meritavamo di perdere, gli episodi ci stavano punendo eccessivamente. Non abbiamo sviluppato bene la manovra ma col Bologna sapevamo bene che poteva essere così. La squadra non si è voluta arrendere, soprattutto sotto l’aspetto del carattere anche se possiamo far meglio. Abbiamo avuto più occasioni noi oggi. La classifica è troppo brutta da accettare”.

È giusto mettere in discussione alcuni giocatori che ad oggi non stanno rendendo?

“Io faccio le scelte sulla base di quelli che sono gli allenamenti. Non mi piace il termine “impresentabile” legato ai giocatori”.

Cosa valuta del clima attorno alla squadra?

“Noi quando siamo arrivati allo stadio abbiamo trovato un ambiente molto positivo, nonostante la posizione in classifica. Siamo stati incitati per tutta la partita… ma se poi vogliono contestare, loro sono liberi di farlo. La prestazione di oggi dimostra che siamo una squadra che vuole uscire da questa situazione”.

Quanto sarà importante per lei trovare un centrocampo stabile?

“Nella partita di oggi non siamo stati in grado di palleggiare in mezzo al campo. Fagioli doveva stare più basso. Dobbiamo trovare equilibri migliori sicuramente”.

Come valuta le decisioni arbitrali di oggi?

“Stiamo vivendo momenti confusi, si fa fatica a capire chi prende le decisioni e ciò non va bene. Quello che penso io è che l’arbitro in campo deve decidere di più rispetto a chi sta sopra”.