Pioli guarda avanti: "Non penso al mio futuro: Lecce e Genoa sono gare importanti"

"Non siamo riusciti a fare di più. L'Inter alza il ritmo e noi facciamo fatica a reggere, abbiamo giocato contro una squadra molto forte e potevamo fare qualcosa in più nel primo gol subito, da lì diventa ancora più difficile". Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, dopo il ko con l'Inter commenta così la gara di San Siro in diretta su Sky Sport. Proseguendo poi: "Non sto pensando al mio futuro. Solo a rimediare questa classifica che ci vede in grande difficoltà: Lecce e Genoa sono molto importanti, vogliamo vincere in campionato".

Cosa non è andato?

"Volevamo attaccare sugli esterni, sappiamo quanto spingono loro con la palla. Hanno fatto una pressione forte per tutta la partita, noi abbiamo trovato poco la profondità e quando gli avversari hanno questa bravura balistica, rischi. L'Inter ha gamba e qualità, nel secondo tempo ha alzato il ritmo e noi non siamo riusciti ad essere pericolosi. Sono stati bravi a colpirci in un paio di occasioni in cui non siamo riusciti a chiuderci".

Si fida ancora dei suoi calciatori?

"Mi fido di loro, assolutamente. Oggi ho scelto un centrocampo un po' più di peso e gamba perché sapevo che avremmo corso tanto e l'abbiamo fatto bene. Palleggiare con l'Inter sarebbe stato difficile, poi è chiaro: se non abbiamo ancora vinto è chiaro che abbiamo qualche problematica. Non è una scusante, mancano ancora tante partite e dobbiamo dimostrare di essere superiori a questa bassa classifica. Perché non è vero che non siamo cattivi e aggressivi, stasera abbiamo giocato con una squadre con un tasso tecnico e di fisicità che fa male".