Pioli: "Ecco perché ho scelto Fagioli. Kean? Nessun rischio, sta bene"

Stefano Pioli ha parlato a DAZN prima della partita tra Milan e Fiorentina, a partire dalla bella accoglienza di San Siro: "Sicuramente è un'emozione. È la prima volta che torno qui e sapevo di emozionarmi, abbiamo vissuto qualcosa di eccezionale ma il momento alla Fiorentina è quello che è e dobbiamo restare concentrati per uscirne".

Niente Gudmundsson in campo.

"Per avere un centrocampista in più come Fagioli avendo un vertice basso e poi recuperata palla cercare il palleggio e tenere palla per tenere il baricentro alto. Sono le scelte che abbiamo portato avanti per tutta la sosta".

Kean come sta?

"Si parla di un giocatore importante, ha avuto questo problema alla caviglia ma si è ripreso e non corre nessun rischio. Fa reparto da solo ma abbiamo anche altri attaccanti forti".