Pioli e una base solida già costruita. Due moduli e tante certezze nella testa del tecnico

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, prende in esame il lavoro svolto da Stefano Pioli nel modellare la sua Fiorentina al termine delle due settimane di tournée inglese, sommate alle altre due vissute al Viola Park. Una preparazione estiva da cui l'allenatore esce con la consapevolezza di avere tra le mani un gruppo strutturato e votato al lavoro che ha già restituito indietro una squadra formata dopo appena un mese di allenamenti, nonché due sistemi di gioco su cui contare in egual misura (3-5-2 e 3-4-1-2) per garantirsi qualità e soluzioni offensive che sono i capisaldi del Pioli pensiero. Queste le note salienti - a detta del Corriere - a livello di collettivo e se sembra poco è invece tantissimo, mentre per i singoli il riassunto è presto fatto: Pongracic leader difensivo, Fagioli regista e incursore insieme, Dodo scintillante, Sohm titolare e Ndour in netta crescita per diventarlo al cambio eventuale di modulo, Richardson versione trequartista, Kean con mirino puntato sulla Conference League anche senza gol.

Quanto all'attacco, Gudmundsson è ancora alla ricerca della posizione giusta in campo, Dzeko della forma idonea e l’aspetto fisico c’entra poco ché è già tirato a lucido. Motivazioni per cui oltre al 3-5-2 provato con insistenza, Pioli ha sperimentato anche la variante 3-4-1-2, sempre provata in tutte le amichevoli disputate finora, comprese quelle italiane contro Grosseto e Carrarese, e sottolineata proprio in sede di consuntivo a fine gara a Old Trafford.