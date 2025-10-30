Pioli con le spalle al muro, domenica con il Lecce sarà decisiva
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sulla figura di Stefano Pioli. Il tecnico parmense confermato alla guida dei viola dal dg Ferrari nel pre partita di Inter-Fiorentina barcolla ma non molla. La società gli ha confermato la fiducia anche dopo il 3-0 con i nerazzurri e la partenza peggiore della storia gigliata però la partita di domenica pomeriggio con il Lecce sarà uno spartiacque fondamentale. Contro i giallorossi al Franchi servirà una vittoria altrimenti sarà dura che Pioli sia il tecnico della Fiorentina anche tra due domeniche a Marassi contro il Genoa.
Intanto iniziano a circolare i primi nomi per la sua sostituzione, da De Rossi a Mancini passando per Thiago Motta e Vanoli. Il solito gioco scrive La Rosea.
Disastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernaledi Luca Calamai
