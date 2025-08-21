Piccoli l'obiettivo numero uno da sempre. E alla fine la Fiorentina ha accontentato il Cagliari

Il Corriere dello Sport apre lo spazio dedicato alla Fiorentina ricostruendo l'operazione che porterà Roberto Piccoli a Firenze. Nel pomeriggio di ieri, scrive il quotidiano, la Fiorentina ha scelto di accelerare per il centravanti classe 2001, intensificando i contatti col Cagliari attraverso la mediazione dell’agente Alessandro Lucci al Viola Park. Il club di Commisso verserà nelle casse dei sardi 25 milioni di euro più bonus per un'operazione a titolo definitivo. Piccoli, che è virtualmente un giocatore viola, firmerà un contratto di cinque anni e quindi valido fino al giugno del 2030. A partire da oggi si lavorerà per limare gli ultimi dettagli, definendo la stesura completa del contratto. Ma l’accordo di massima è già stato trovato.

Scrive il Corriere: la Fiorentina aveva provato a scendere a più miti consigli con il Cagliari proponendo la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, in modo tale da rimandare la parte più consistente dell'esborso al prossimo anno. Ma la dirigenza sarda, ferma nel suo proposito, ha preferito riscuotere subito una cifra sostanziosa per rimpinguare le proprie casse e destinare il ricavo al mercato in entrata. La società viola ha creduto fortemente nelle qualità di Piccoli, tanto da investire la somma in potenza più onerosa della propria storia (se si verificheranno i bonus).