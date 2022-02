PIATEK, Crediamo al 4° posto. L'Italia mi mancava

Krzysztof Piątek, protagonista del match contro l'Atalanta, ha parlato a DAZN al termine della sfida: "Oggi abbiamo avuto un'altra partita dura contro l'Atalanta. Demiral è forte anche se nel primo tempo potevo giocare meglio, nel secondo ho fatto di più. Un'occasione, un gol: questo è molto importante per la squadra. Il mio impatto? Mi è mancata tanto l'Italia quando ero in Germania, qui mi sento bene. La squadra funziona bene, abbiamo un grande mister e per me è tutto più facile. Anche se bisogna lavorare ancora meglio con i movimenti".

Pensiero alla Champions?

"Ci crediamo ma abbiamo bisogno di fare punti nelle prossime partite. Pensiamo al Sassuolo".