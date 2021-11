PERINETTI A FV, Mayoral? La Viola segue anche altri

Il direttore sportivo del Siena Giorgio Perinetti ha parlato dalla consegna del Premio Briglia d'Oro a Dionisi. Queste le sue parole ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Montiel è un talento puro ma paga un po' sotto il profilo fisico in questo campionato molto agonistico. Un altro che tornerà è Meli, che secondo me sarà una sorpresa per il Siena. Ci vorrà tempo ma ci toglieremo delle soddisfazioni. Altre trattative con la Fiorentina? Sinceramente non credo, perché abbiamo tanti giovani e ad oggi tra i viola non ci sono giocatori da Siena".

Infine un commento sul caso Vlahovic: "Il mercato purtroppo in questo calcio troppo frenetico porta a queste situazioni. I ragazzi oggi non aspettano più per lasciare la società che l'ha fatto crescere. Secondo me la Fiorentina eventualmente fa bene a monetizzare ed investire in altri giocatori".

Mayoral? "Un buon giocatore, ha qualche problemino e non sono sicuro sarà lui che la Fiorentina prenderà. La società viola segue anche altri".

Alvarez? "Non lo conosco abbastanza ma Burdisso è una garanzia: è molto preparato e se lo sceglie lui può far bene".

Fiorentina-Milan? "Le big sono big, il problema è per entrambi gli allenatori: dopo la sosta nessuno sa cosa ha veramente in mano".