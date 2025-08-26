Per la difesa viola avanza Lindelof: trattativa in corso, si attende il sì dello svedese

Calciomercato

Per la difesa viola avanza Lindelof: trattativa in corso, si attende il sì dello svedeseFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 14:25Primo Piano
di Pietro Lazzerini

La Fiorentina è pronta a rompere gli indugi anche per un vecchio obiettivo che è tornato di moda nelle ultime ore: si tratta dello svedese Victor Lindelof, difensore centrale classe 1994 attualmente svincolato dopo 8 anni passati nel Manchester United. 

Il difensore era già finito nel mirino della Fiorentina l'estate scorsa quando aveva ancora una stagione di contratto con i Red Devils, poi i viola decisero di non affondare il colpo. Adesso invece ci stanno provando con forza, su consiglio anche di David De Gea che conosce benissimo il giocatore. Adesso lo svedese dovrà convincersi ad accettare la proposta del club di Commisso, visto che negli ultimi giorni ha ricevuto anche due proposte dalla Premier League.