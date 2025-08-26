Calciomercato
Per la difesa viola avanza Lindelof: trattativa in corso, si attende il sì dello svedese
FirenzeViola.it
La Fiorentina è pronta a rompere gli indugi anche per un vecchio obiettivo che è tornato di moda nelle ultime ore: si tratta dello svedese Victor Lindelof, difensore centrale classe 1994 attualmente svincolato dopo 8 anni passati nel Manchester United.
Il difensore era già finito nel mirino della Fiorentina l'estate scorsa quando aveva ancora una stagione di contratto con i Red Devils, poi i viola decisero di non affondare il colpo. Adesso invece ci stanno provando con forza, su consiglio anche di David De Gea che conosce benissimo il giocatore. Adesso lo svedese dovrà convincersi ad accettare la proposta del club di Commisso, visto che negli ultimi giorni ha ricevuto anche due proposte dalla Premier League.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaVictor Lindelof, qualità e leadership. Occhio però agli infortuni e a un difetto sottolineato da Mourinho
Ranieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazidi Angelo Giorgetti
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaVictor Lindelof, qualità e leadership. Occhio però agli infortuni e a un difetto sottolineato da Mourinho
Mario TeneraniStiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com