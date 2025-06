Per l'attacco spunta il nome di Pinamonti: la Fiorentina propone Nzola al Sassuolo

Fiorentina alla ricerca di un attaccante. Non solo come possibile sostituto di Moise Kean, ma in generale per rinforzare il reparto offensivo. La Nazione scrive che, tra i tanti prestiti di rientro al Viola Park a luglio, uno potrebbe essere utile proprio come moneta di scambio per arrivare a un centravanti: si tratta di M'bala Nzola, anche lui di professione attaccante, reduce da un'esperienza tutt'altro che positiva in Francia al RC Lens, che ha deciso di non riscattarlo.

L'angolano tornerà quindi a Firenze, ma solo per poco: piace al Parma e in Serie B a Venezia, Sampdoria e Spezia (sarebbe un ritorno per lui). La Fiorentina vorrebbe però offrirlo al Sassuolo per arrivare ad Andrea Pinamonti: questo almeno quanto scrive la Nazione, col classe '99 che non rimarrà al Genoa e tornerà appunto al Sassuolo e i viola che proveranno a trattare coi neroverdi inserendo proprio Nzola come contropartita.