Per il rinnovo di Kean si tratta sulla clausola: prossimo incontro può essere decisivo

Anche su La Nazione si fa il punto sull'incontro di ieri al Viola Park tra gli agenti di Moise Kean e la Fiorentina. Obiettivo arrivare in fretta alla firma per prolungare (fino al 2030) e raddoppiare l’ingaggio del centravanti della Fiorentina e della Nazionale. L’intento è comune e questa è una buonissima base di partenza. Si tratta fondamentalmente sulla clausola rescissoria che a questo punto varrà per le prime due settimane di luglio dei prossimi anni (la Fiorentina punta ad alzarne il valore rispetto ai 52 milioni attuali), anche perché la base dei circa 4 milioni più bonus (quantificabili in alcune centinaia di migliaia di euro) va bene all’attaccante per quanto riguarda il nuovo stipendio.

Parti che si sono aggiornate alla prossima settimana per un nuovo incontro. Chissà che non possa essere già quello decisivo. La Fiorentina sta lavorando da settimane alla bozza del nuovo contratto, ha attraversato con fiducia e serenità le prime due settimane di luglio e adesso punta a mettere nero su bianco un accordo che blinderà (almeno per questa stagione) il proprio attaccante principe.