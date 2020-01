PEDRO, No all'Europa. Dal Brasile sono solo prestiti

Dalle pagine di TuttoMercatoWeb.com arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione di Pedro, attaccante brasiliano in uscita dalla Fiorentina. La punta brasiliana, si legge, avrebbe dato il proprio assenso solamente ad un ritorno in patria, scartando così le proposte giunte da altri club europei. Il punto è che dal Brasile sono giunte due offerte, presentate da Gremio e Flamengo, disposte però a prenderlo solamente in prestito.

La società di Porto Alegre e il Flamengo hanno offerto alla Fiorentina 1 milione di euro per avere Pedro fino a dicembre 2020. Il club viola, inoltre, avrebbe l'intenzione di prendere dai primi il difensore Walter Kannemann, ma non sono disposti ad uno scambio secco tra i cartellini dei due. La società gigliata infatti vorrebbe una controparte di almeno 5-6 milioni da parte dei brasiliani.